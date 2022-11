Marché hebdomadaire du jeudi matin Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-11-12 – 2022-12-24
Erstein
Bas-Rhin

Bas-Rhin Le centre-ville d’Erstein accueille tous les jeudis matins de 8h à 12h, le marché hebdomadaire. Les visiteurs y trouvent de nombreux produits alimentaires, mais également vêtements, bijoux, matériel de bricolage….. +33 3 88 64 66 70 Erstein

