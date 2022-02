Marché hebdomadaire d’Ostheim Ostheim Ostheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ostheim

Marché hebdomadaire d’Ostheim Ostheim, 5 janvier 2022, Ostheim. Marché hebdomadaire d’Ostheim Ostheim

2022-01-05 – 2022-04-14

Ostheim Haut-Rhin Remplir son panier de légumes frais et de fleurs n’aura jamais été aussi simple. Rendez vous sur la place des cigognes au centre d’Ostheim. Découvrez les fruits, légumes, viandes,… proposés par les producteurs du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr. +33 3 89 47 91 46 Remplir son panier de légumes frais et de fleurs n’aura jamais été aussi simple. Rendez vous sur la place des cigognes au centre d’Ostheim. Ostheim

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Ostheim Autres Lieu Ostheim Adresse Ville Ostheim lieuville Ostheim Departement Haut-Rhin

Ostheim Ostheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ostheim/

Marché hebdomadaire d’Ostheim Ostheim 2022-01-05 was last modified: by Marché hebdomadaire d’Ostheim Ostheim Ostheim 5 janvier 2022 Haut-Rhin Ostheim

Ostheim Haut-Rhin