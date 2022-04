MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’ERNÉE Ernée, 19 avril 2022, Ernée.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE D’ERNÉE Ernée

2022-04-19 – 2022-04-19

Ernée Mayenne Ernée

Un marché au cœur du dynamisme Ernéen – Marchés de France

Entre tradition et proximité, le marché assure un rôle essentiel d’animation et de convivialité dans la vie de notre ville. Il a ses fidèles, ses inconditionnels et ses visiteurs. On s’y balade, on y devine les odeurs car prendre le temps de faire son marché reste toujours un plaisir…

A Ernée, le marché hebdomadaire se déroule tous les mardis matin de 9h à 12h30 : place Renault Morlière, rue Nationale, place Mazarin, place Thiers et place de l’Hôtel de Ville.

Chaque mardi, ce sont plus d’une trentaine de commerçants non sédentaires qui déballent dans ces rues. Un large choix vous est proposé : confection femme et homme, sous-vêtements, chaussures, maroquinerie, CD-DVD, quincaillerie, literie, chaises, nappes, horticulture, primeurs, poissonnerie, boucherie-charcuterie, miel, rôtisserie, crêpes-galettes-saucisses, volailles mortes ou vivantes, etc.

Le Marché hebdomadaire (le mardi) de 9h00 à 12h30 est enraciné dans une tradition locale et regroupe une quarantaine de commerçants non sédentaires, dans des secteurs tels que l’habillement, l’alimentation (produits du terroir) et équipements de la maison.

+33 2 43 08 71 10

Ernée

dernière mise à jour : 2021-09-27 par