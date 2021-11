Marché hebdomadaire de Tournus Tournus, 27 novembre 2021, Tournus.

Marché hebdomadaire de Tournus Rue de la République Centre-ville Tournus

2021-11-27 – 2021-11-27 Rue de la République Centre-ville

Tournus Saône-et-Loire

Chaque samedi matin, retrouvez les commerçants non sédentaires dans les rues de Tournus. Un grand marché typique où vous pourrez faire vos achats alimentaires et autres. Fruits et légumes, fromages, charcuteries, volailles, mais aussi vêtements, chaussures…

+33 3 85 27 00 20

Rue de la République Centre-ville Tournus

