Marché hebdomadaire de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande, 31 juillet 2021, Sainte-Foy-la-Grande.

Marché hebdomadaire de Sainte-Foy-La-Grande Sainte-Foy-la-Grande

2021-07-31 – 2021-07-31

Sainte-Foy-la-Grande 33220

Tous les samedis matins, venez découvrir l’un des 100 plus beaux marchés de France ! Située à la croisée des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, Sainte-Foy-La-Grande, bastide du XIIIème siècle, vous offre un marché d’exception où vous retrouverez la générosité et les saveurs des produits de nos terroirs.

Tous les samedis matins, venez découvrir l’un des 100 plus beaux marchés de France ! Située à la croisée des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, Sainte-Foy-La-Grande, bastide du XIIIème siècle, vous offre un marché d’exception où vous retrouverez la générosité et les saveurs des produits de nos terroirs.

+33 5 57 46 10 84

Tous les samedis matins, venez découvrir l’un des 100 plus beaux marchés de France ! Située à la croisée des départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne, Sainte-Foy-La-Grande, bastide du XIIIème siècle, vous offre un marché d’exception où vous retrouverez la générosité et les saveurs des produits de nos terroirs.

OT du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-03-03 par