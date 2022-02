Marché hebdomadaire de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer, 12 décembre 2021, Saint-Aubin-sur-Mer.

Marché hebdomadaire de Saint-Aubin-sur-mer Saint-Aubin-sur-Mer

2021-12-12 09:00:00 – 2021-12-12 23:00:00

Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

« Le rendez-vous du dimanche »

À Saint-Aubin-sur-Mer, le marché du Dimanche matin est le rendez-vous incontournable des locaux et des touristes. En balade le Dimanche, un détour par le marché, place de la gare, est un must pour préparer un repas familial et local. Les producteurs, primeurs et commerçants vous accueillent avec le sourire et chaque arrêt est une expérience conviviale à partager.

Les produits de saison offrent une ribambelle de couleurs et de goût qui régaleront petits et grands.

Profitez du circuit court, à petit prix, directement du producteur à votre assiette.

Petit + : Les douceurs sucrées ou salées d’I Gusti Del Sol, traiteur italien.

Saint-Aubin-sur-Mer

