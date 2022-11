Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: Nivre

Pouilly-sur-Loire

Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire, 18 novembre 2022, Pouilly-sur-Loire. Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire

Centre ville Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire Nivre Place des Frères Mollet Centre ville

2022-11-18 – 2022-11-18

Place des Frères Mollet Centre ville

Pouilly-sur-Loire

Nivre Pouilly-sur-Loire Venez découvrir le marché de Pouilly-sur-Loire, tous les vendredis matin. Les producteurs s’installent place des Frères Mollet (devant l’église) pour vous faire découvrir de bons produits locaux. Charcuterie, légumes, fromages etc… Retrouvez tout le nécessaire pour consommer local et de saison, mais aussi quelques commerçants de produits non-alimentaires. Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-07-04 par

Détails Catégories d’évènement: Nivre, Pouilly-sur-Loire Autres Lieu Pouilly-sur-Loire Adresse Pouilly-sur-Loire Nivre Place des Frères Mollet Centre ville Ville Pouilly-sur-Loire lieuville Place des Frères Mollet Centre ville Pouilly-sur-Loire Departement Nivre

Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Nivre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pouilly-sur-loire/

Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 2022-11-18 was last modified: by Marché hebdomadaire de Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 18 novembre 2022 Centre ville Place des Frères Mollet Pouilly-sur-Loire Nivre Nivre Pouilly-sur-Loire

Pouilly-sur-Loire Nivre