Gironde Le marché hebdomadaire se tient tous les samedis de 8h à 13h, venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants. Le marché hebdomadaire se tient tous les samedis de 8h à 13h, venez découvrir les spécialités locales et régionales de nos différents commerçants. +33 5 56 73 30 50 Mairie Pauillac

