MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA FAUTE-SUR-MER L’Aiguillon-la-Presqu’île, jeudi 23 mai 2024.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA FAUTE-SUR-MER L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Marché hebdomadaire de La Faute-sur-Mer dimanche (toute l’année) et le jeudi (du 1er avril au 30 septembre)

Les marchés ont lieu :

– Du 1er avril au 30 septembre, les jeudis et dimanches matin, Place de la Mairie et Route de la Pointe d’Arçay. Stationnements sur le Parc.

– Du 1er octobre au 31 mars , le dimanche matin, Route de la Pointe d’Arçay. .

Place de la Mairie

L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-23 08:00:00

fin : 2024-05-23 13:00:00



L’événement MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE LA FAUTE-SUR-MER L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2024-01-23 par Vendée Expansion