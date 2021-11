Marché hebdomadaire de Donzy Donzy, 27 novembre 2021, Donzy.

Petit marché alimentaire et non alimentaire prenant place le samedi matin sur la Place Gambetta. Les producteurs de la région vous proposent des fruits et légumes, charcuterie, produits locaux, fromages de chèvre, foie gras, huiles de noix et noisettes, fleurs etc… Marché regroupant une dizaine d’étals.

