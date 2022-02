Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer, 5 février 2022, Dives-sur-Mer. Marché hebdomadaire de Dives-sur-Mer Rue Paul Canta Les halles médiévales Dives-sur-Mer

2022-02-05 – 2022-02-05 Rue Paul Canta Les halles médiévales

C'est dans le cadre incroyablement conservé des halles médiévales que se tient le marché de Dives-sur-Mer, tous les samedis matin de l'année. Sous l'impressionnante charpente de bois du 15e siècle se tiennent les producteurs qui vous feront découvrir le goût du local : fromages, pains, poissons, charcuteries et tant encore à découvrir pour se régaler !

Lieu Dives-sur-Mer Adresse Rue Paul Canta Les halles médiévales Ville Dives-sur-Mer

