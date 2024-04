Marché hebdomadaire de Chabreloche Chabreloche, lundi 1 janvier 2024.

Marché hebdomadaire de Chabreloche Chabreloche Puy-de-Dôme

Vous retrouverez sur notre marché des fruits et légumes, des produits de terroir et autre mercerie et textiles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 08:00:00

fin : 2024-12-31 12:00:00

Parking du Sabot

Chabreloche 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@chabreloche.com

