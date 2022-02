Marché hebdomadaire de Cabourg Cabourg, 1 janvier 2022, Cabourg.

Marché hebdomadaire de Cabourg Cabourg

2022-01-01 – 2022-01-01

Cabourg Calvados

Couvert sous les halles ou de plein air, le marché de Cabourg saura satisfaire vos envies de produits locaux !

Sous les halles, 4 fois par semaine et tous les jours durant les vacances scolaires de la zone C, commerçants et producteurs vous donnent rendez-vous et vous promettent convivialité, qualité et proximité.

2 fois par semaine, c’est le marché de plein air qui s’installe autour des halles : artisans et producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits !

Couvert sous les halles ou de plein air, le marché de Cabourg saura satisfaire vos envies de produits locaux !

Cabourg

