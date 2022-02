Marché hebdomadaire de Barbières Barbières Barbières Catégories d’évènement: Barbières

2022-07-10 08:00:00 08:00:00 – 2022-12-31 12:00:00 12:00:00

Barbières Drôme Barbières – Miel de Chateauneuf sur Isère

– Légumes de Charpey

– Fromages de Chèvre d’Alixan

– Sucreries Italiennes fabriquées à Bourg les Valence

– Gibier de Livron

– Clairette de Vercheny

– Vins du Sud Drôme

– Bières de Barbières et des vêtements créés au village +33 4 75 47 41 58 Barbières

