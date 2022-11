Marché hebdomadaire Châtenois Châtenois Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Châtenois

Marché hebdomadaire Châtenois, 12 novembre 2022, Châtenois. Marché hebdomadaire

Rue du Maréchal Foch Châtenois Bas-Rhin

2022-11-12 – 2022-12-24 Châtenois

Bas-Rhin Une dizaine de stands de produits, principalement alimentaires, se retrouvent chaque semaine dans le centre de la commune. Marché alimentaire +33 3 88 82 02 74 Châtenois

Châtenois Bas-Rhin