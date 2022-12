Marché hebdomadaire Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans… se donnent rendez-vous à Cernay ! Un incontournable pour tous ceux qui aiment les bons produits de saison, du terroir et l’ambiance conviviale. Les vendredis matins les commerçants primeurs, bouchers, fleuristes, artisans… se donnent rendez-vous à Cernay ! Cernay

