Boffres Ardêche Boffres Ardèche Venez à la rencontre de producteurs locaux : fromages, pains, maraîcher, viandes et confitures. Ce marché est aussi l’occasion de flâner au cœur des ruelles et calades de cet ancien village féodal du XIIe siècle. mairie-boffres@orange.fr +33 4 75 58 33 89 Rue des Fontaines Parking de l’auberge Boffres

