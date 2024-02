Marché hebdomadaire Bio Kiosque Place de la Libération Val d’Oingt, mercredi 5 juin 2024.

Marché hebdomadaire Bio Kiosque Place de la Libération Val d’Oingt Rhône

Marché traditionnel avec productions locales labellisées bio ou en conversion primeurs, charcutier, volailler, primeur de fruits exotiques (citrons…) et épicerie sèche en vrac, producteur de bière et boulanger bio, yaourts bio et vin bio.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-05 16:00:00

fin : 2024-12-31 19:00:00

Kiosque Place de la Libération Bois d’Oingt

Val d’Oingt 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Marché hebdomadaire Bio Val d’Oingt a été mis à jour le 2020-05-16 par Destination Beaujolais