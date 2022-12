MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Baracé Baracé Catégories d’évènement: Baracé

Maine-et-Loire

MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Baracé, 1 janvier 2022, Baracé . MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Place de l’Église Baracé Maine-et-Loire

2022-01-01 – 2022-12-31 Baracé

Maine-et-Loire Quoi de mieux que de flâner au cœur d’un marché et sentir tous ces produits artisanaux et frais qui mettent l’eau à la bouche… Instants de partage avec les producteurs locaux et autres commerçants pour remplir vos paniers de produits frais, artisanaux et du terroir… Alors rendez-vous tous les vendredis matin au pied de l’église ! Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 02 41 76 32 14. Le petit marché de la commune est installé place de l’église +33 2 41 76 32 14 Baracé

dernière mise à jour : 2022-12-12 par

Détails Catégories d’évènement: Baracé, Maine-et-Loire Autres Lieu Baracé Adresse Place de l'Église Baracé Maine-et-Loire Ville Baracé lieuville Baracé Departement Maine-et-Loire

Baracé Baracé Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barace/

MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Baracé 2022-01-01 was last modified: by MARCHÉ HEBDOMADAIRE AUX RAIRIES Baracé Baracé 1 janvier 2022 Baracé maine-et-loire Place de l'Église Baracé Maine-et-Loire

Baracé Maine-et-Loire