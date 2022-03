Marché hebdomadaire Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Le marché se tient les dimanche matin, juillet et Août. Rendez-vous incontournable de l’été dans le Val d’azun vous y trouverez fromages, vins, bières, confitures, miel de montagne, viandes ovine et bovine, légumes frais et fruits de saison, et plein d’autres produits régionaux. +33 5 62 97 02 54 Le marché se tient les dimanche matin, juillet et Août. village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

