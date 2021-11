Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Marché hebdomadaire animé Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Marché hebdomadaire animé Mourenx, 4 décembre 2021, Mourenx. Marché hebdomadaire animé Mourenx

2021-12-04 – 2021-12-04

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Fanfare de Noël « Boules de Notes) reprend pour vous les incontournables tubes de Disney, du plus ancien au plus récent. Ils régaleront toutes les générations, bonne humeur garantie. Visite du Père Noël. Fanfare de Noël « Boules de Notes) reprend pour vous les incontournables tubes de Disney, du plus ancien au plus récent. Ils régaleront toutes les générations, bonne humeur garantie. Visite du Père Noël. +33 5 59 60 03 46 Fanfare de Noël « Boules de Notes) reprend pour vous les incontournables tubes de Disney, du plus ancien au plus récent. Ils régaleront toutes les générations, bonne humeur garantie. Visite du Père Noël. Mourenx

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Ville Mourenx lieuville Mourenx