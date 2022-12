Marché hebdomadaire Ammerschwihr Ammerschwihr Catégories d’évènement: Ammerschwihr

Haut-Rhin

Marché hebdomadaire Ammerschwihr, 27 décembre 2022, Ammerschwihr . Marché hebdomadaire Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

2022-12-27 – 2022-12-27 Ammerschwihr

Haut-Rhin Retrouvez tous les mardis matin une maraîchère, une ferme et un boucher pour faire le plein de produits frais, sur la place de l’hôtel de Ville. Petit marché de producteurs chaque mardi matin proposant des produits locaux. +33 6 43 09 35 84 Ammerschwihr

dernière mise à jour : 2022-12-22 par

Détails Catégories d’évènement: Ammerschwihr, Haut-Rhin Autres Lieu Ammerschwihr Adresse Place de l'hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin Ville Ammerschwihr lieuville Ammerschwihr Departement Haut-Rhin

Ammerschwihr Ammerschwihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ammerschwihr/

Marché hebdomadaire Ammerschwihr 2022-12-27 was last modified: by Marché hebdomadaire Ammerschwihr Ammerschwihr 27 décembre 2022 Ammerschwihr Haut-Rhin Place de l'hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

Ammerschwihr Haut-Rhin