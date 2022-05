Marché hebdomadaire à Villers Bocage Villers-Bocage, 5 janvier 2022, Villers-Bocage.

Marché hebdomadaire à Villers Bocage Villers-Bocage

2022-01-05 09:00:00 – 2022-01-05 13:00:00

Villers-Bocage Calvados Villers-Bocage

De nombreux commerçants vous attendent le mercredi matin à Villers-Bocage, sur la place du Maréchal Leclerc et dans les rues adjacentes. Un moment vivant et coloré à partager en famille, pour découvrir les saveurs du Bocage et remplir son panier de bonnes choses !

+33 2 31 77 02 18

Villers-Bocage

dernière mise à jour : 2022-05-19 par