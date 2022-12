MARCHÉ HEBDOMADAIRE A MORANNES Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Morannes sur Sarthe-Daumeray Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire Morannes sur Sarthe-Daumeray Vous aimez les étals colorés des marchés ? Rencontrer les producteurs locaux ? Découvrir les produits du terroir pour concocter de bons petits plats ? Venez flâner au marché de Morannes, qui se tient le jeudi matin ! Situé Place Charles de Gaulle, devant la mairie, le marché du jeudi matin est prisé par les habitants, hiver comme été. De 8h à 13h, nos producteurs et commerçants vous proposent de nombreux produits sur leurs étals : fromages, charcuterie, fruits et légumes, mais aussi vêtements, et accessoires… Pour y accéder, vous pouvez stationner sur le parking de l’église ou dans la Grande Rue principale traversant le bourg. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 02 41 42 21 08. Venez flâner sur le marché de Morannes et rencontrer les producteurs locaux ! +33 2 41 42 21 08 Place Charles de Gaulle Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray

