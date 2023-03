Marché Hebdomadaire à Champagney Champagney Catégories d’Évènement: Champagney

Haute-Saône

Marché Hebdomadaire à Champagney, 12 mars 2023, Champagney . Marché Hebdomadaire à Champagney Place Charles de Gaulle Champagney Haute-Saône

2023-03-12 – 2023-03-12 Champagney

Haute-Saône Marché hebdomadaire à Champagney. Tous les dimanches matin, sur la Place Charles de Gaulle. beatmairie@gmail.com Champagney

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Champagney, Haute-Saône Autres Lieu Champagney Adresse Place Charles de Gaulle Champagney Haute-Saône Ville Champagney Departement Haute-Saône Lieu Ville Champagney

Champagney Champagney Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champagney /

Marché Hebdomadaire à Champagney 2023-03-12 was last modified: by Marché Hebdomadaire à Champagney Champagney 12 mars 2023 Champagney Haute-Saône Place Charles de Gaulle Champagney Haute-Saône

Champagney Haute-Saône