Maine-et-Loire Baracé Tous les mardis, ce petit village connaît une animation particulièrement sympathique. Le marché hebdomadaire bat son plein et devient alors un lieu très convivial où l’on flâne, l’on se rencontre et l’on discute tout en faisant ses courses. Pour y accéder, vous pouvez stationner sur le parking de l’église ou dans la rue de la mairie. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie au 02 41 76 93 66. Pas de marché pendant la saison hivernale. Venez faire un tour au marché de Baracé +33 2 41 76 93 66 Baracé

