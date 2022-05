Marché hebdomadaire Pont-de-Veyle Catégories d’évènement: Ain

Pont-de-Veyle 01290 Pont-de-Veyle Chaque lundi matin, les exposants installés dans la grande rue et la rue du marché proposent des produits alimentaires locaux : fromages, fruits, légumes, boucherie, charcuterie, volailles de Bresse, produits du terroir… et des articles textiles. +33 3 85 31 53 14 http://www.pont-de-veyle.com/ Pont-de-Veyle

