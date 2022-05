Marché hebdomadaire Prévessin-Moëns Catégories d’évènement: Ain

Prévessin-Moëns

Marché hebdomadaire, 1 janvier 2022, Prévessin-Moëns. Marché hebdomadaire Place la mairie Centre ville Prévessin-Moëns

2022-01-01 08:30:00 08:30:00 – 2022-12-31 12:00:00 12:00:00 Place la mairie Centre ville

Prévessin-Moëns 01280 Prévessin-Moëns Tous les dimanches de 8h à 12h. +33 4 50 40 51 09 Place la mairie Centre ville Prévessin-Moëns

dernière mise à jour : 2019-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Prévessin-Moëns Autres Lieu Prévessin-Moëns Adresse Place la mairie Centre ville Ville Prévessin-Moëns lieuville Place la mairie Centre ville Prévessin-Moëns Departement Ain

Prévessin-Moëns Prévessin-Moëns Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prevessin-moens/

Marché hebdomadaire 2022-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Prévessin-Moëns 1 janvier 2022 Ain Prévessin-Moëns

Prévessin-Moëns Ain