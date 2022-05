Marché hebdomadaire Châtillon-sur-Chalaronne Catégories d’évènement: Ain

Châtillon-sur-Chalaronne

Marché hebdomadaire, 1 janvier 2022, Châtillon-sur-Chalaronne. Marché hebdomadaire Châtillon-sur-Chalaronne

2022-01-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-12-31 13:00:00 13:00:00

Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Venez découvrir un des plus beaux marchés de la région Rhône-Alpes. Au coeur de la cité médiévale, vous découvrirez les produits du terroir d’ici et d’ailleurs. Volailles vivantes en vente. mairie@chatillon-sur-chalaronne.org +33 4 74 55 04 33 http://www.chatillon-sur-chalaronne.fr/ Châtillon-sur-Chalaronne

