Neyron 01700 Marché hebdomadaire, le samedi matin devant la Boutique de Nath. Fruits et légumes MURE, Au Petit Vrac (huiles, vinaigres, légumes secs, sirops, lessive, produits hygiène …), pain cuit au feu de bois par le Fortnil, vins …

De quoi vous régaler !

