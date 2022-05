Marché hebdomadaire Saint-Maurice-de-Beynost Catégories d’évènement: Ain

Saint-Maurice-de-Beynost

Marché hebdomadaire, 1 janvier 2022, Saint-Maurice-de-Beynost. Marché hebdomadaire Saint-Maurice-de-Beynost

2022-01-01 08:00:00 – 2022-12-31 12:00:00

Saint-Maurice-de-Beynost 01700 Saint-Maurice-de-Beynost Marché hebdomadaire à Saint Maurice de Beynost, le samedi matin place Charles de Gaulle. Présence de 8 commerçants: commerces de fruits et légumes, boulanger, boucher, fromager, poissonnier. mairiest-maurice-de-beynost@wanadoo.fr +33 4 78 55 14 08 http://www.saint-maurice-de-beynost.fr/ Saint-Maurice-de-Beynost

dernière mise à jour : 2017-09-05 par

Détails Catégories d’évènement: Ain, Saint-Maurice-de-Beynost Autres Lieu Saint-Maurice-de-Beynost Adresse Ville Saint-Maurice-de-Beynost lieuville Saint-Maurice-de-Beynost Departement Ain

Saint-Maurice-de-Beynost Saint-Maurice-de-Beynost Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-maurice-de-beynost/

Marché hebdomadaire 2022-01-01 was last modified: by Marché hebdomadaire Saint-Maurice-de-Beynost 1 janvier 2022 Ain Saint-Maurice-de-Beynost

Saint-Maurice-de-Beynost Ain