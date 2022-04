MARCHE GUSTATIVE Vignot Vignot Catégories d’évènement: Meuse

Vignot

MARCHE GUSTATIVE Vignot, 22 mai 2022, Vignot. MARCHE GUSTATIVE Vignot

2022-05-22 – 2022-05-22

Vignot Meuse Vignot 14 EUR Marche gustative de 12 kms le dimanche 22 mai 2022. 5 haltes gustatives

Départ des Ouillons (Vignot)

1 er départ : 9h30, départs toutes les 15 min jusqu’à 11h30 vignotnatureetsports@gmail.com VNS

Vignot

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Vignot Autres Lieu Vignot Adresse Ville Vignot lieuville Vignot Departement Meuse

Vignot Vignot Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vignot/

MARCHE GUSTATIVE Vignot 2022-05-22 was last modified: by MARCHE GUSTATIVE Vignot Vignot 22 mai 2022 Meuse Vignot

Vignot Meuse