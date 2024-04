Marché guinguette Soppe-le-Bas, vendredi 6 septembre 2024.

Marché guinguette Soppe-le-Bas Haut-Rhin

Dans la plus pure tradition bas-seppoise, venez partager des moments de convivialité, découvrir et déguster les produits proposés par nos producteurs, artisans et créateurs locaux. Vous trouverez également de quoi vous restaurer et vous désaltérer avec, en toile de fond, de la musique d’ambiance, des animations et des animaux de la ferme.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 18:00:00

fin : 2024-09-06 23:00:00

Rue du Lauragais

Soppe-le-Bas 68780 Haut-Rhin Grand Est b.walter1404@gmail.com

