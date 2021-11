Étueffont Parking Eiscae Etueffont, Territoire de Belfort Marche guidée de monts en monts Etueffont Parking Eiscae Étueffont Catégories d’évènement: Etueffont

La commission culture d’Etueffont organise le **samedi 20 novembre**, une marche guidée par _Alain Humbert._ Parcours : **Montanjus – Mont Fayé – Mont Bonnet.** Moins de 10 kms de marche. **Départ** parking Eiscae. Repas tiré du sac.

Sur inscription en Mairie

