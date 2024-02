Marché gratuit Gratiferia Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel Bressuire, samedi 9 mars 2024.

Marché gratuit Gratiferia Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel Bressuire Deux-Sèvres

Vous apportez ce que vous voulez ou rien…, restez pour partager un café, un thé et discuter… et repartez avec ce dont vous avez besoin.

Vêtements, jouets, déco, livres, plantes, petit électroménager, les objets doivent être en bon état et fonctionnels. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Salle G. Baudouin Centre Socio-Culturel 17 Rue du Général Leclerc

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine accueil@cscbressuire.fr

L’événement Marché gratuit Gratiferia Bressuire a été mis à jour le 2024-02-01 par OT Bocage Bressuirais