Marché gratuit au Tiers-Lieu Amassa Lourdes

Lourdes

Marché gratuit au Tiers-Lieu Amassa, 26 novembre 2022

19 avenue du Général Baron Maransin LOURDES

2022-11-26 09:30:00 – 18:00:00

LOURDES 19 avenue du Général Baron Maransin

Lourdes

Participez au marché gratuit organisé au tier-lieu Amassa le samedi 26 novembre. Rendez-vous de 09h30 à 18h00 pour échanger jouets et jeux de société complets, en état de marche et propres. 100% gratuit : Donnez, prenez ! Renseignements aux coordonnées ci-dessous. contact@amassa.org +33 9 75 58 44 93

