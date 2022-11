Marche gourmande Viry Viry Catégories d’évènement: Sane-et-Loire

Viry

Marche gourmande Viry, 16 avril 2023, Viry. Marche gourmande

247 rue de la Chapelle Viry Sane-et-Loire

2023-04-16 09:00:00 – 2023-04-16 11:00:00 Viry

Sane-et-Loire Viry 2 circuits de 8 et 16 km avec repas complet. 1er ravitaillement : terrine. 2e ravitaillement : pavé charolais. 3e ravitaillement : fromage. Arrivée à la salle des fêtes : dessert + café. association.viry@gmail.com Viry

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Sane-et-Loire, Viry Autres Lieu Viry Adresse 247 rue de la Chapelle Viry Sane-et-Loire Ville Viry lieuville Viry Departement Sane-et-Loire

Viry Viry Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viry/

Marche gourmande Viry 2023-04-16 was last modified: by Marche gourmande Viry Viry 16 avril 2023 247 rue de la Chapelle Viry Sane-et-Loire Sane-et-Loire Viry

Viry Sane-et-Loire