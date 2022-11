Marche gourmande « Vins et Saveurs » autour de Hunawihr Hunawihr Hunawihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hunawihr

Marche gourmande « Vins et Saveurs » autour de Hunawihr Hunawihr, 14 mai 2023, Hunawihr. Marche gourmande « Vins et Saveurs » autour de Hunawihr

Rue Sainte Hune Hunawihr Haut-Rhin

2023-05-14 10:30:00 – 2023-05-14 Hunawihr

Haut-Rhin Hunawihr EUR Au travers du vignoble de Hunawihr, est proposé un parcours de 8 Kms traversant Zellenberg, Riquewihr ou encore Ribeauvillé. Ce parcours est ponctué de 6 haltes gourmandes : plats et dégustation de grands crus locaux. Réservez en cliquant ici : marche gourmande Marche gourmande de 8 kms agrémentée de 6 étapes gourmandes à travers le vignoble autour de Hunawihr. Inscription obligatoire. +33 6 95 88 14 02 Hunawihr

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hunawihr Autres Lieu Hunawihr Adresse Rue Sainte Hune Hunawihr Haut-Rhin Ville Hunawihr lieuville Hunawihr Departement Haut-Rhin

Hunawihr Hunawihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hunawihr/

Marche gourmande « Vins et Saveurs » autour de Hunawihr Hunawihr 2023-05-14 was last modified: by Marche gourmande « Vins et Saveurs » autour de Hunawihr Hunawihr Hunawihr 14 mai 2023 Haut-Rhin Hunawihr Rue Sainte Hune Hunawihr Haut-Rhin

Hunawihr Haut-Rhin