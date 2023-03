Marche gourmande « Vins et Gourmands en promenade » Davayé Catégories d’Évènement: Davayé

Saône-et-Loire

Marche gourmande « Vins et Gourmands en promenade », 18 juin 2023, Davayé . Marche gourmande « Vins et Gourmands en promenade » Salle des Fêtes Davayé Saône-et-Loire

2023-06-18 – 2023-06-18 Davayé

Saône-et-Loire La balade gourmande des Vignerons Indépendants de Saône-et-Loire est organisée en 2023 pour la 20e année. Le concept de cette balade : un circuit d’environ 9 kilomètres, des étapes gourmandes régulières pour déguster le repas et découvrir les vins produits par les Vignerons Indépendants adhérents à notre Fédération.

La convivialité est au rendez-vous au cours de cette journée !

Tous les ans, une appellation et un vignoble sont mis à l’honneur. Cette année, ce sera le POUILLY-FUISSE et SAINT-VERAN.

C’est également l’occasion de découvrir un panorama de notre belle région viticole et surtout des vins de Saône-et-Loire.

A chaque étape, des Vignerons Indépendants vous accueillent pour vous parler de leur métier, de leur passion… Ils seront là pour vous présenter les vins que vous dégusterez.

Le départ se fait par groupe, dès 10h30, toutes les 20 minutes, de la salle des fêtes de Davayé. L’heure de départ définitive de chaque groupe est confirmée avant la manifestation.

La randonnée traversera les vignobles de Davayé, Solutré-Pouilly et Vergisson.

Le final de la marche, en musique, se fait à la salle des fêtes et permet aux marcheurs qui le souhaitent de danser. contact@fvi71.fr +33 3 85 27 91 99 Davayé

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Davayé, Saône-et-Loire Autres Lieu Davayé Adresse Salle des Fêtes Davayé Saône-et-Loire Ville Davayé Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Davayé

Davayé Davayé Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/davaye /

Marche gourmande « Vins et Gourmands en promenade » 2023-06-18 was last modified: by Marche gourmande « Vins et Gourmands en promenade » Davayé 18 juin 2023 Davayé Salle des Fêtes Davayé Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Davayé Saône-et-Loire