Taintrux 88100 Taintrux Parcours de 10 km. Réservations uniquement par téléphone au 06 81 33 04 52.

Départ tous les 1/4 d’heure par groupe de 15 à 20 personnes environ. Premier départ à 10 h et dernier départ à 11 h 15.

Stand 1 : ficelle lard/munster ; stand 2 : salade de gésiers ; stand 3 : velouté de choux-fleurs ; stand 4 : râpés/jambonneau ; stand 5 : assortiment de fromages ; stand 6 : tarte à la framboise et verre de crémant de l’amitié et café. Chaque plat est accompagné de son verre de vin. +33 6 81 33 04 52 Taintrux

