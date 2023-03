MARCHE GOURMANDE Salle Socioculturelle Angevillers Angevillers Catégories d’Évènement: Angevillers

Moselle

MARCHE GOURMANDE Salle Socioculturelle, 2 avril 2023, Angevillers Angevillers. MARCHE GOURMANDE Place Gabriel Maire Salle Socioculturelle Angevillers Moselle Salle Socioculturelle Place Gabriel Maire

2023-04-02 09:30:00 09:30:00 – 2023-04-02

Salle Socioculturelle Place Gabriel Maire

Angevillers

Moselle Angevillers 37 EUR Le Lions Club Thionville Portes De France organise la 7ème édition de sa marche gourmande. Le parcours fera une boucle en partant de la mairie d’Angevillers, en traversant les bois et en passant notamment par le Club Vosgien et le stand de tir. Au total, la distance est de 10,8 km. Un départ toutes les 20 minutes. Menu disponible sur le site internet. lionsclubthionville@gmail.com https://www.lionsclubthionville.fr/actualites DR – Lions Club Thionville Portes de France

Salle Socioculturelle Place Gabriel Maire Angevillers

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Angevillers, Moselle Autres Lieu Angevillers Adresse Angevillers Moselle Salle Socioculturelle Place Gabriel Maire Ville Angevillers Angevillers Departement Moselle Lieu Ville Salle Socioculturelle Place Gabriel Maire Angevillers

Angevillers Angevillers Angevillers Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angevillers angevillers/

MARCHE GOURMANDE Salle Socioculturelle 2023-04-02 was last modified: by MARCHE GOURMANDE Salle Socioculturelle Angevillers 2 avril 2023 Angevillers Moselle Place Gabriel Maire Salle Socioculturelle Angevillers Moselle Salle Socioculturelle Angevillers

Angevillers Angevillers Moselle