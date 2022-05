Marche gourmande Sainte-Gemme Sainte-Gemme Catégories d’évènement: 36500

Sainte-Gemme

Marche gourmande Sainte-Gemme, 26 juin 2022, Sainte-Gemme. Marche gourmande Sainte-Gemme

2022-06-26 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-26

Sainte-Gemme 36500 Sainte-Gemme Au travers d’une balade agrémentée de 4 étapes gustatives, vous parcourez la Brenne sur une distance d’environ dix kilomètres. Le parcours, accessible à des marcheurs de tous niveaux, vous plongera dans une exploration de ce territoire riche de sa faune et sa flore. Au cours de ce périple, une restauration traditionnelle vous est proposée, moment de partage et de convivialité. 1ère marche gourmande au cœur du parc naturel régional de la Brenne organisée par l’Association des Anciens élèves de Sainte-Gemme pour petits et grands qui passeront un bon moment en pleine nature et dégusteront un menu, étapes par étapes. domsball@gmail.com +33 6 72 72 57 38 Au travers d’une balade agrémentée de 4 étapes gustatives, vous parcourez la Brenne sur une distance d’environ dix kilomètres. Le parcours, accessible à des marcheurs de tous niveaux, vous plongera dans une exploration de ce territoire riche de sa faune et sa flore. Au cours de ce périple, une restauration traditionnelle vous est proposée, moment de partage et de convivialité. © Association des Anciens élèves de Sainte-Gemme

Sainte-Gemme

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 36500, Sainte-Gemme Autres Lieu Sainte-Gemme Adresse Ville Sainte-Gemme lieuville Sainte-Gemme Departement 36500

Sainte-Gemme Sainte-Gemme 36500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-gemme/

Marche gourmande Sainte-Gemme 2022-06-26 was last modified: by Marche gourmande Sainte-Gemme Sainte-Gemme 26 juin 2022 36500 Sainte-Gemme

Sainte-Gemme 36500