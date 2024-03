Marche gourmande Saint-Launeuc, samedi 1 juin 2024.

Marche gourmande Saint-Launeuc Côtes-d’Armor

Départ entre 16h30 et 17h30 depuis le centre équestre de la Hardouinais, au choix, 2 boucles 8 et 12 km.

3 pauses gourmandes verre apéritif et tartines gourmandes, galette-saucisse, dessert surprise.

Réservation bulletin d’inscription en ligne sur notre site WEB à nous retourner avant le 25 mai.

Prévoir une lampe frontale, des chaussures et une tenue adaptée à une marche tout terrain. .

Début : 2024-06-01 16:30:00

fin : 2024-06-01 17:30:00

Centre équestre de la hardouinais

Saint-Launeuc 22230 Côtes-d’Armor Bretagne contact@arduen.com

