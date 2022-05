Marche gourmande Saint-Launeuc, 4 juin 2022, Saint-Launeuc.

Marche gourmande Saint-Launeuc

2022-06-04 – 2022-06-04

Saint-Launeuc Côtes d’Armor Saint-Launeuc

Venez passer une après-midi conviviale autour d’une dégustation de produits locaux et d’une balade en forêt sur un parcours balisé : 2 boucles au choix 7 et 14 km. Départs entre 16h30 et 17h30.

contact@arduen.com +33 6 35 14 14 83 http://www.arduen.com/

Venez passer une après-midi conviviale autour d’une dégustation de produits locaux et d’une balade en forêt sur un parcours balisé : 2 boucles au choix 7 et 14 km. Départs entre 16h30 et 17h30.

Saint-Launeuc

dernière mise à jour : 2022-05-19 par