Marche gourmande Saint-Armou

Saint-Armou

Marche gourmande Saint-Armou, 11 juin 2022, Saint-Armou. Marche gourmande Salle des fêtes 50 chemin du centre Saint-Armou

2022-06-11 – 2022-06-11 Salle des fêtes 50 chemin du centre

Saint-Armou 64160 Saint-Armou 16 EUR Pour la seconde fois le comité des fêtes de St-Armou Anos organise sa marche gourmande!

Marcher, c’est bon pour la santé et le moral….déguster, c’est excellent pour les papilles. Alors à vos baskets, pour un parcours de 5 ou 10 km accompagné de 5 stands gourmands!

