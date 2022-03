Marche gourmande Racines Racines Catégories d’évènement: Aube

Dimanche 8 mai : RACINES – Marche gourmande d'environ 15 km, organisé par le comité des fêtes. Rendez-vous à 10h, à la salle des fêtes. Programme : Départ de Racines à 11h, apéritif et entrées à Coursan-en-Othe, Porc sauce Chaource à Champgiron, dégustation de fromages au Jardelet et retour à Racines pour la farandoles des desserts. Tarif : adulte 24 €, enfant (8 à 12 ans) 10 €. Sur inscription jusqu'au 24 avril : +33 (0)6 50 31 36 67 – +33 (0)6 79 08 33 01

