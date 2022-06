Marche gourmande Ohlungen, 3 juillet 2022, Ohlungen.

Marche gourmande Ohlungen

2022-07-03 09:45:00 – 2022-07-03

Ohlungen 67590 Ohlungen

EUR A travers champs et bois, une balade à Ohlungen. Sortie dominicale pour toute la famille avec 5 étapes de dégustation sur 12km.

Choisissez votre heure de départ. A partir de 9h45.

Un verre de dégustation et son petit sac de rangement seront offerts à chaque participant. Une surprise attend les enfants à différents points de la marche.

Toute la journée : animations sur le parcours, expositions d’artisans et rencontre conviviale.

Après la marche au stade : soirée tartes flambées et pizzas.

A travers champs et bois, une balade à Ohlungen. Sortie dominicale pour toute la famille avec 5 étapes de dégustation sur 12km. Réservation avant le 22 juin 2022.

+33 6 26 45 88 89

A travers champs et bois, une balade à Ohlungen. Sortie dominicale pour toute la famille avec 5 étapes de dégustation sur 12km.

Choisissez votre heure de départ. A partir de 9h45.

Un verre de dégustation et son petit sac de rangement seront offerts à chaque participant. Une surprise attend les enfants à différents points de la marche.

Toute la journée : animations sur le parcours, expositions d’artisans et rencontre conviviale.

Après la marche au stade : soirée tartes flambées et pizzas.

Ohlungen

dernière mise à jour : 2022-05-18 par