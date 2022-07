Marche gourmande Niederschaeffolsheim Niederschaeffolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Niederschaeffolsheim

Marche gourmande Niederschaeffolsheim, 11 septembre 2022, Niederschaeffolsheim. Marche gourmande

Rue du Stade Niederschaeffolsheim Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 Niederschaeffolsheim

Bas-Rhin Niederschaeffolsheim EUR L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Cercle Saint Michel de Niederschaeffolsheim vous proposent leur 6ème marche gourmande à travers campagne et forêt sur 10km autour du village avec 7 haltes gastronomiques. L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Cercle Saint Michel de Niederschaeffolsheim vous proposent leur 6ème marche gourmande à travers campagne et forêt sur 10km autour du village avec 7 haltes gastronomiques. +33 6 72 44 48 56 L’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le Cercle Saint Michel de Niederschaeffolsheim vous proposent leur 6ème marche gourmande à travers campagne et forêt sur 10km autour du village avec 7 haltes gastronomiques. Niederschaeffolsheim

dernière mise à jour : 2022-07-06 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Niederschaeffolsheim Autres Lieu Niederschaeffolsheim Adresse Rue du Stade Niederschaeffolsheim Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau Ville Niederschaeffolsheim lieuville Niederschaeffolsheim Departement Bas-Rhin

Niederschaeffolsheim Niederschaeffolsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederschaeffolsheim/

Marche gourmande Niederschaeffolsheim 2022-09-11 was last modified: by Marche gourmande Niederschaeffolsheim Niederschaeffolsheim 11 septembre 2022 Rue du Stade Niederschaeffolsheim Bas-Rhin Office de tourisme de Haguenau

Niederschaeffolsheim Bas-Rhin