Marche gourmande Mervans

Saône-et-Loire

Marche gourmande Mervans, 15 mai 2022, Mervans.

2022-05-15

Mervans Saône-et-Loire Mervans Parcours de 8 km composé de 5 étapes gourmandes : La dégustation comprend : corniotte, charcuterie, andouillette, fromage, tuiles/ avec ou sans boissons (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé). Pour les enfants nés après 2010, possibilités d’avoir 3 étapes gourmandes (corniotte, jambon blanc, tuile) – marche sans étapes gratuite. Possibilité de faire la marche seul pour ceux nés avant 2010. Marche gourmande avec boisson : 15 €

Marche gourmande sans boisson : 10 €

Marche gourmande nés après 2010 : 7 €

Marche seule : 5 €

