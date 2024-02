Marche gourmande Cave de Lugny Lugny, samedi 6 avril 2024.

Plongez au coeur d’un terroire viticole authentique, dans les paysages du Mâconnais et profitez de pauses dégustations au sein du parcours. L’occasion de découvrir le métier de vigneron et nos plus belles appellations. Une expérience gourmande et ludique, durant laquelle les vignerons vous guideront dans votre découverte du monde viticole du Mâconnais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Cave de Lugny 995 rue des charmes

Lugny 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté magasins@cave-lugny.com

